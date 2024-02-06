شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ صفقة على "المتحدة للتجارة" بقيمة 136 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف التقرير اليومى للبورصة المصرية، عن تنفيذ صفقة على الشركة المتحدة للتجارة والتوزيع للسلع الاستهلاكية خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) بحجم تداول 16.7 مليون سهم بقيمة 136 مليون جنيه، وصفقة على شركة شارم توداى للمنشآت الفندقية بحجم تداول 13.3 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون جنيه، وشركة بيورس للصناعات الغذائية والمشروبات والمياه بحجم تداول 12 ألف سهم بقيمة 12 مليون جنيه.

وحسب التقرير اليومى للبورصة المصرية، بلغ حجم التداول بسوق خارج المقصورة (سوق الصفقات) 17.8 مليون سهم بقيمة 167.7 مليون جنيه عبر تنفيذ 64 عملية.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات بلغت 7.5 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى 33 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.945 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.5 مليار ورقة مالية بقيمة 7.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 204.8 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.49% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 4.45%، والعرب على 5.06%، واستحوذت المؤسسات على 28.27% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 71.72%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 7.4 مليون جنيه، 38 مليون جنيه، 280.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 248.1 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، 66.2 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 27270 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.72% ليغلق عند مستوى 33657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.42% ليغلق عند مستوى 11610 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 6759 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 9486 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 2.88% ليغلق عند مستوى 6550 نقطة، ونزل مؤشر سندات الخزانة بنسبة 1.82% ليغلق عند مستوى 1471 نقطة.