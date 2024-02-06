شركة عسير للاستثمار تطلق عملياتها التشغيلية مستهدفة 12 قطاعا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت شركة عسير للاستثمار عملياتها التشغيلية التي تهدف إلى تحفيز الاستثمارات بالمنطقة، وذلك في إطار توجه المنطقة الاستراتيجي بأن تكون وجهة عالمية للسياحة على مدار العام.

وكان صندوق الاستثمارات العامة أعلن إطلاق شركة عسير للاستثمار في ديسمبر 2022، بصفتها إحدى شركاته الاستثمارية التي تعمل على جذب المستثمرين المحليين والدوليين إلى منطقة عسير.

وتهدف الشركة إلى إطلاق فرص واعدة في 12 قطاعا مختلفا منها: الضيافة، الترفيه، التعليم، التكنولوجيا، التجزئة.

وذلك خلال بناء شراكات استراتيجية مع المستثمرين الدوليين والقطاعين العام والخاص.

وتتمثل رؤية شركة عسير للاستثمار في أن تكون بوابة للاستثمار المتميز، لتحقيق ازدهار المنطقة، عبر تعزيز الفرص للجميع، واستثمار الإمكانات بالتوازي مع ضمان الاستدامة البيئية.

ويكمن دورها في هذا الإطار في بناء المشاريع ذات الريادة في المستقبل، وتحفيز الاستثمار في الصناعات ذات التأثير التنموي المرتفع، والقادرة على توليد عوائد مستدامة.

و قال أمير منطقة عسير رئيس مجلس إدارة شركة عسير للاستثمار الأمير تركي بن طلال: «بفضل الله ثم بالدعم الذي لا مثيل له من القيادة لتطوير وتحويل منطقة عسير إلى وُجهة سياحية عالمية على مدار العام، تشهد المنطقة تحولا غير مسبوق، حيث نستثمر اليوم في إمكاناتها الحقيقية، فهي موطن لكثير من المواقع التراثية، والطبيعية، والبيئية الفريدة، بما في ذلك تنوع تضاريسها من السواحل والهضاب، والجبال، والصحاري، وهدفنا أن نوفر تجارب سياحية فريدة».

من جهته، أشار الرئيس التنفيذي للشركة أسامة العثمان، إلى أن الشركة - بصفتها إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة في منطقة عسير ـ فإنها ستسهم في تحقيق استراتيجية تطوير منطقة عسير وتحويلها إلى وجهة جاذبة على مدار العام، حيث تسعى للتعاون مع المستثمرين الدوليين والإقليميين والمحليين لاستثمار الإمكانات السياحية الواعدة في المنطقة.

وشهد «منتدى الصندوق والقطاع الخاص»، الذي يقام حاليا في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض، توقيع الشركة على مذكرتي تفاهم:

الأولى حول مشروع سياحي، حيث وقعت مع الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للسياحة «سياحية» يونس الدرويش.

والثانية: حول استثمار مشترك وتم توقيعها مع الرئيس التنفيذي لشركة «نمر» العقارية، نواف محمد الراجحي.

كما تم توقيع اتفاقية مع أمانة منطقة عسير، ممثلة في أمينها معالي المهندس عبدالله الجالي حول عقد تأجير طويل الأجل.

يذكر، أن منطقة عسير تضم كثيرا من المواقع الغنية بالجمال الطبيعي والتراث العريق، وهي واحدة من الوجهات السياحية المتعددة التي يجري العمل على تطويرها حاليا في المملكة العربية السعودية ضمن استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة، واستراتيجية تطوير منطقة عسير التي تسعى إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.

ومن المقرر أن تعلن شركة عسير للاستثمار عن تفاصيل مشاريعها الرئيسة لاحقا، وفقا للجدول الزمني للمشاريع.

توقيع اتفاقية ومذكرتي تفاهم