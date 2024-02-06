شكرا لقرائتكم خبر 96 مليارا استثمارات القطاع الخاص المباشرة في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، أن القطاع الخاص له دور مهم بصفته مستثمرا في مشاريع صندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته، إذ بلغت الاستثمارات المباشرة من القطاع بين بداية 2021 وحتى نهاية الربع الثالث لـ2023، أكثر من 96 مليار ريال.

وأفاد خلال افتتاحه، أمس، أعمال النسخة الثانية من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، والمعرض المصاحب، في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بالرياض، بأن برامج ومبادرات الصندوق التي اطلقها في نسخة العام الماضي أسهمت في تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

مشيرا إلى أن منصة القطاع الخاص التي أطلقها الصندوق العام الماضي قدمت أكثر من 200 فرصة بقيمة تتجاوز 20 مليار ريال، وتأهلت أكثر من 100 شركة سعودية للعمل مع شركات الصندوق عبر منصة برنامج التأهيل المسبق للمقاولين، ونظمت دورات تدريبة لأكثر 200 شركة صغيرة ومتوسطة، بهدف تأهيلها للحصول على عقود لمشاريع الصندوق وشركاته.

وقال: منذ انطلاق برنامج تنمية المحتوى المحلي «مساهمة»، اعتمدت 56 من شركات الصندوق سياسات خاصة بها لتعزيز مساهمة المحتوى المحلي، مما يسهم في إعطاء الأولوية للقطاع المحلي.

وأوضح الرميان في حضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين من الصندوق وشركاته التابعة، أن المنتدى يهدف إلى تعزيز التعاون وبناء الشراكات وإطلاق المبادرات والفرص خلال صندوق الاستثمارات العامة وشركاته، لتمكين القطاع الخاص المحلي، مفيدا بأن استثمارات الصندوق تعمل كمحرك للتحول الاقتصادي بالمملكة، خلال تأسيس القطاعات الاستراتيجية وتطويرها والإسهام في زيادة مشاركة القطاع الخاص، منوها بما يوليه ولي العهد من اهتمام بالقطاع الخاص، وحرصه على تعزيز دوره في الاقتصاد الوطني وتحقيق رؤية المملكة 2030، مبينا أن جلسات المنتدى ستشهد الإعلان عن برامج ومبادرات تسهم في تعزيز دور الصندوق وشركاته مع القطاع الخاص، وتفعيل مجالات التعاون بشكل مستدام.

وأبان أن «رؤية المملكة 2030» اعتبرت تمكين القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر، وحددت هدفا يتمثل برفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 65% بحلول 2030، مضيفا بأن صندوق الاستثمارات العامة يسهم في تحقيق المستهدف خلال 13 قطاعا استراتيجيا بالمملكة، يتم فيها إشراك القطاع الخاص عبر مبادرات تعزز دوره شريكا ومستثمرا وموردا.