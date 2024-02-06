12 مليارا لتجهيز البنية التحتية للمرحلة الأولى لوسط جدة وإنشاء 3 معالم رئيسة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت شركة وسط جدة للتطوير - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - 4 عقود إنشائية لـ3 معالم معمارية رئيسة، هي: الإستاد الرياضي، دار الأوبرا، الأحواض المحيطية، إضافة إلى أعمال إنشاء البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة، إذ بلغ مجموع قيمة العقود الأربعة 12 مليار ريال، وذلك ضمن حفل توقيع العقود الذي أقيم في موقع الوجهة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة وسط جدة للتطوير المهندس أحمد السليم، أن الأعمال الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة والبنية التحتية للمرحلة الأولى، ستبدأ وفق الخطة الزمنية المرسومة لنقل وسط جدة إلى وجهة سياحية عالمية، وعكس التزام شركة وسط جدة للتطوير بتحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، والإسهام في دفع مسيرة الاقتصاد الوطني خلال تنوع مصادر الدخل، واستحداث فرص العمل لأبناء وبنات الوطن، وتوفير وجهات ثقافية وترفيهية ورياضية لسكان وزوار مدينة جدة.

وأشار إلى أن ترسية العقود الإنشائية للمعالم المعمارية الرئيسة في الوجهة، إضافة إلى أعمال إنشاء البنية التحتية، جاءت وفق إجراءات ومعايير وحوكمة وشفافية عالية جدا، مبينا أن جميع الشركات تم التوقيع معها بعد إثبات الأهلية المسبقة لتجارب وخبرات متراكمة في تنفيذ المشاريع وفق أفضل الممارسات العالمية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة وسط جدة للتطوير المهندس مرضي آل منصور، «تم تهيئة وتجهيز مواقع الإنشاء وأعمال تنفيذ البنية التحتية البحرية بما يزيد على 7 ملايين ساعة عمل آمنة (بفضل الله)، وأن جميع هذه الأعمال تمت بما يتوافق مع المعايير العالمية للجودة والسلامة ومتطلبات الاستدامة، وفق الجهات البيئية الرسمية (المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية)، تحت إشراف أكثر من 150 مهندسا ومهندسة من فريق إدارة المشاريع بالشركة».

يذكر، أن شركة وسط جدة للتطوير، تأسست عام 2019، وهي المطور الرئيس لوجهة «وسط جدة»، التي تقام على مساحة 5.7 ملايين متر مربع، لتكون قلب المدينة النابض، ونموذجا للتنمية، يسهم في إثراء الاقتصاد الوطني، وتحسين جودة الحياة في جدة خاصة والمملكة العربية السعودية عامة، مستثمرة موقعها الجغرافي المميز على ضفاف البحر الأحمر الممتد من شمال قصر السلام وحتى نهاية محطة تحلية المياه، وقربها من مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي يقصدها الملايين طوال العام من الزوار من حول العالم والمعتمرين والحجاج.

وسيبدأ نبض «وسط جدة» بالحياة نهاية 2027، لحظة فتح أبوابه لاستقبال زواره من داخل وخارج المملكة، وستتضمن الوجهة معالم عدة معمارية متنوعة: (دار الأوبرا، الاستاد الرياضي، الأحواض المحيطية)، إضافة إلى مرافق عدة: (الشاطئ الرملي، الرصيف البحري، ممشى البحر، مرسى اليخوت).

مشروع وسط جدة

توقيع 4 عقود إنشائية.

قيمة العقود 12 مليار ريال.

العقود تتضمن:

أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من الوجهة.

تشييد 3 معالم معمارية رئيسة هي: