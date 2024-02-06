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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غرفة أبها دعت المستثمرين والمهتمين للاطلاع على أحدث دراساتها لتنفيذ 5 مشروعات سياحية نوعية جديدة، شملت: مدينة للملاهي العالمية، وفندقا فئة 5 نجوم، ومركزا للمعارض والمؤتمرات، ومدينة رياضية ترفيهية، ومنتجعا سياحيا علاجيا.

وأكدت الغرفة حاجة السوق المحلي في منطقة عسير إلى مجموعة من المشروعات السياحية، التي تخدم زوار وسكان المنطقة، لتقديم الخدمات السياحية بشكل مميز وجودة عالية.

وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي في إطار تحقيق مستهدفات استراتيجية منطقة عسير لجذب 8 ملايين زيارة في 2030، إضافة لاستمرار تزايد سكان المملكة بوجه عام ومنطقة عسير بوجه خاص، وهو ما يعطي احتمالا كبيرا لزيادة الطلب على هذه المشروعات في السنوات المقبلة، مع اتجاه المملكة إلى الاهتمام المتزايد بالقطاع السياحي، وجعل منطقة عسير وجهة سياحية عالمية في 2030.