نيوم تفتتح مكتبا في نيويورك للتعاون مع المستثمرين وقادة الصناعة بأمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت نيوم مكتبها الأول في مدينة نيويورك، العاصمة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية، وأحد أهم مراكز التجارة والمال في العالم، بحضور سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر، والرئيس التنفيذي لنيوم، المهندس نظمي النصر، وعدد من شركاء نيوم الاستراتيجيين، ومن مجتمع المال والأعمال في الولايات المتحدة.

وتهدف نيوم إلى تعزيز علاقاتها القائمة مع المؤسسات الأمريكية، إلى جانب اكتشاف وجذب مزيد من الشراكات والفرص الاستثمارية الجديدة من الولايات المتحدة، وسيسهم المكتب في فتح آفاق جديدة للتعاون مع الشركات والمستثمرين الأمريكيين من المبتكرين ورواد الصناعة، ما يدعم تسريع جهود نيوم في مواجهة التحديات العالمية، وتحقيق رؤيتها لإعادة تعريف مثالية العيش والعمل والحفاظ على الطبيعة.

وضمن أهم شراكاتها العالمية، تعمل شركة نيوم للهيدروجين الأخضر حاليا، وهي مشروع مشترك ومملوك بالتساوي بين نيوم، وشركة إير برودكتس الأمريكية المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (APD) وشركة أكوا باور، على بناء أكبر مصنع في العالم للهيدروجين الأخضر الخالي من الكربون في أوكساچون، باستثمارات إجمالية تبلغ قيمتها 8.4 مليارات دولار (31.5 مليار ريال).

وفي هذا الإطار، سيعمل مكتب نيوم في نيويورك على تعزيز شراكاتها مع الشركات الأمريكية وعقد شراكات جديدة، لاحتضان وتسويق تقنيات مستدامة يمكن الاستفادة منها في نيوم وفي جميع أنحاء العالم.

مكتب نيوم في نيويورك

يعد المكتب الثاني الدولي بعد مكتب لندن الذي افتتح نوفمبر 2023.

يقع في برج «50 هدسون ياردز Hudson Yards 50» بمنطقة مانهاتن.

يمثل مركزا لدعم أعمال نيوم مع مجتمع المال والأعمال الأمريكي.

يتولى بوب ستيفانوفسكي منصب مدير مكتب نيوم في أمريكا.

ستيفانوفسكي

جنرال إلكتريك «General Electric».

يو بي إس «UBS».

ثري آي جروب بي إل سي «i 3Group plc».

فرص واعدة

«يسعدنا أن نشهد افتتاح نيوم مكتبا لها في نيويورك، فالفرص الواعدة التي توفرها لا يقتصر تأثيرها على المملكة فحسب، بل يمتد إلى محيطها الإقليمي والدولي، فخلال دورها كمحفز للابتكار والتنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي، فإن نيوم تمثل مصدر إلهام للمشاريع الطموحة في جميع أنحاء العالم، لما تمثله من نموذج فريد لمدن المستقبل».

شركاء دوليون

«لدينا قناعة راسخة بأهمية العمل مع الشركاء الدوليين القادرين على دعم جهودنا لتحقيق رؤية نيوم، ومن هذا المنطلق اخترنا مدينة نيويورك لافتتاح مكتبنا الدولي الثاني، نظرًا لمكانتها الدولية كعاصمة عالمية لقطاع المال والأعمال. نيوم عززت استثماراتها وشراكاتها مع شركات أمريكية عدة، ومن خلال هذا المكتب تطمح لتنمية علاقتنا الاستثمارية مع قطاعات الصناعة والأعمال في الولايات المتحدة الأمريكية».

هو مدير مالي عالمي بارز، شغل سابقا مناصب قيادية في شركات عدة منها:- الأميرة ريما بنت بندر- المهندس نظمي النصر