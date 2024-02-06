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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هيئة الترفيه حصلت على شهادة آيزو (31000:2018ISO ) في تطبيق مبادئ وإرشادات المعيار الدولي لإدارة المخاطر، وشهادة آيزو (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية. وذلك نظير تميزها في مجالي إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية. يأتي منح الشهادتين للهيئة العامة للترفيه، نظرا لالتزامها بتنفيذ برنامج شامل لضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، والتزامها باعتماد وتطبيق أعلى المعايير الدولية لضمان إدارة فعالة لإدارة المخاطر المؤسسية والقانونية. وتحرص الهيئة على تطبيق أفضل وأعلى المعايير الدولية، والعمل خلال اعتماد أفضل الممارسات لإدارة المخاطر المؤسسية والمخاطر القانونية. ويعد تطبيق المعيار الدولي آيزو (31000:2018ISO ) لإدارة المخاطر، والمعيار الدولي (ISO 31022:2020) في إدارة المخاطر القانونية، دليلا على حسن أداء وكفاءة عمل الإجراءات المتعلقة بإدارة المخاطر المؤسسية وإدارة المخاطر القانونية، إذإنهما يعدان من أفضل المعايير الدولية في هذا الخصوص.

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