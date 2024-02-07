شكرا لقرائتكم خبر عن الدولة تستهدف زيادة الإنفاق بالتعليم قبل الجامعى لـ1.8 تريليـون جنيه حتى 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد التعليم ما قبل الجامعى العديد من الإجراءات والخطوات خلال السنوات الماضية للوصول إلى معايير تعليمية تكافئ وتنافس معايير التعليم العالمي.

وعن خطة الدولة المصرية خلال الفترة من 2024 ـ 2030:

1- زيــادة قيمــة الانفــاق علــى التعليــم قبــل الجامعــى إلى 1.8 تريليــون جنيــه خــلال الفتــرة 2030-2024 مقابــل 861 مليار جنيه فى التسع سنوات السابقة لها.

2- زيـادة عـدد الفصـول بنحـو 105 ألف فصـل حتـى عـام 2030 ليصـل إجمالـى عـدد الفصـول الجديـدة إلى 225 ألف فصـل خلال الفتـرة 2030-2024.

3- خفـض الكثافـة الطالبيـة إلى متوسـط 35 طالـب/ فصـل بحلـول 2030 مقارنـة بنحـو 45 طالـب/ فصـل خـلال عــام.2023.

4- تبنى مبادرة رئاسية لخفض معدل الامية إلى ما يعادل الصفر الافتراضى 7% بحلول عام.2030.

5- زيـادة ملموسـة فـى أعـداد المـدارس للارتقاء بمسـتوى التعليـم، حيـث مـن المسـتهدف تحقيـق المسـتهدفات التاليـة بحلـول عـام 2030 من خلال :

أ - زيادة عدد المدارس اليابانية من 81 مدرسة عام 2023 إلى 200 مدرسة عام.2030.

ب - زيادة عدد المدارس التكنولوجية التطبيقية من 54 مدرسة عام 2023 إلى 140 مدرسة عام 2030.

ج ـ زيادة عدد مدارس المتفوقين من 21 مدرسة عام 2023 إلى 50 مدرسة عام.2030.

د ـ زيادة عدد مدارس النيل من 14 مدرسة عام 2023 إلى 150 مدرسة عام 2030.

6- خفض كثافة الفصول بإنشاء واحلال وتجديد 14 ألف فصل.

7- رفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية للمدارس بتوفير 700 ألف تابلت و1000 شاشة ذكية.

8- تطويـر التعليـم والتدريـب المهنـى بتطبيـق الجـدارات فـى 756 مدرسـة.

9- إقامـة 10 مـدارس تطبيقيـة بالمشـاركة مـع القطـاع الخـاص.

10- تطويـر البنيـة التحتيـة فـى 150 مدرسـة بمـا يتوافـق ومعاييـر الجـودة والاعتماد.

11- تحسـين تنافسـية مخرجـات التعليـم قبـل الجامعـى مـن خـلال 39 مدرسـة تضـم 823 فصـلا منهـا 31 مدرسـة يابانية و5 مدارس للمتفوقين و3 مدارس دولية حكومية. فـى موازنـة عـام.2024/2023.

12- زيـادة مخصصـات التعليـم قبـل الجامعـى ب 75.4 مليـار جنيـه لتصـل إلى 392.4 مليـار جنيـه وفقـا لموازنـة 2024/2023.

13- رفـع دعـم التأميـن الصحـى علـى الطـلاب ليصـل إلى 386.5 مليـون جنيـه لعـدد 25.8 مليـون طالـب.

14- دراسـة تكلفـة تعييـن عـدد 30 ألف معلـم مسـاعد بتكلفـة سـنوية تقـدر بنحـو 1.4 مليـار جنيـه لسـد العجـز فـى المعلميـن مـن خـلال مسـابقة تجـرى لهـذا الغـرض بمتوسـط تكلفـة شـهرية للمعلـم تقـدر بنحـو 3800 جنيـه.