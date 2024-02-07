شكرا لقرائتكم خبر عن واردات السيارات ترتفع إلى 223 مليون دولار فى نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع واردات مصر من سيارات الركوب فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وأوضحت بيانات الجهاز، أن قيمة الواردات بلغت نحو 223 مليونا و438 ألف دولار فى شهر نوفمبر الماضى، مقابل 107 ملايين و344 ألف دولار فى نفس الشهر من عام 2022، بزيادة بلغت 116 مليونا و94 ألف دولار.

وسجل إجمالى الواردات المصرية من السيارات نحو مليار و351 مليون دولار فى التسعة أشهر الماضية، بينما كانت نحو مليار و565 مليون دولار فى الفترة المناظرة لها فى العام الماضى 2022، بتراجع بلغت قيمته نحو 213 مليونا و691 ألف دولار.

وارتفعت الواردات المصرية من السيارات فى الفترة الأخيرة، حيث سجل إجمالى الواردات من سيارات الركوب نحو 199 مليونا و710 آلاف دولار فى شهر سبتمبر الماضى، بينما كانت نحو 77 مليونا و817 ألف دولار فى شهر سبتمبر عام 2022، بزيادة بلغت نحو 121 مليونا و893 ألف دولار، وفى شهر يوليو الماضى فقط بلغت قيمة الواردات نحو 204 ملايين و816 ألف دولار، ارتفاعا من 86 مليونا و316 ألف دولار فى شهر يوليو عام 2022، بزيادة بلغت نحو 118 مليونا و500 ألف دولار.