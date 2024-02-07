شكرا لقرائتكم خبر عن الصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود تعود لمستويات ما قبل الحرب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت أوكرانيا نجاحها في تحقيق المستويات الشهرية للصادرات عبر البحر الأسود التي كانت قبل الحرب مع روسيا.

وكتب رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال يوم الثلاثاء عبر تطبيق تليجرام، أن بلاده صدّرت شحنات تبلغ زنتها نحو 20 مليون طن، معظمها من المنتجات الزراعية الأوكرانية، عبر البحر الأسود في غضون الستة أشهر التي أعقبت انسحاب الأسطول الروسي. منتجات زراعية

وقال شميهال: "70% من هذه الشحنات هي منتجات زراعية من مزارعينا"، وبصورة إجمالية توجهت أكثر من 660 سفينة شحن إلى 32 دولة في فترة الأشهر الستة.



وجرى شحن 60% من الصادرات بقيمة ما يوازي أكثر من 2.8 مليار يورو (3 مليارات دولار) عبر البحر في يناير. عرقلة الصادرات الأوكرانية

وحاول الأسطول الروسي في البحر الأسود لفترة طويلة عرقلة الصادرات الأوكرانية البحرية.

وأُبرم اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا بشأن الضمانات الأمنية الروسية للصادرات الزراعية، وظل ساريًا نحو سنة.

ومنذ انتهاء الاتفاق الصيف الماضي، أنشأت كييف ممرًا بحريًا جرى تحديده باعتباره آمنًا.