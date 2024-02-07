شكرا لقرائتكم خبر عن الغاز وفول الصويا والذرة على قائمة الواردات الأكثر تراجعا نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت الواردات المصرية تراجعا ملحوظا قبل نهاية العام الماضى 2023، حيث رصدت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، انخفاض قيمة الواردات المصرية فى شهر نوفمبر الماضى، مقارنة بنفس الشهر من عام 2022.

وقالت بيانات الجهاز، أن إجمالى الواردات بلغت 6.28 مليار دولار خلال شهر نوفمبر الماضى، بينما كانت نحو 6.96 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق بتراجع بلغت قيمته 68 مليون دولار، وبنسبة تراجع بلغت 9.9%.

وعزت بيانات الجهاز هذا التراجع إلى انخفاض مستوى قيمة الواردات لبعض السلع وكان أهمها واردات القمح والتى بلغت 354 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 601 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 41%، يليها واردات اللدائن بأشكالها الأولية وبلغت قيمتها 270 مليون دولار نوفمبر الماضى، مقابل 274 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 1.7%، ثم واردات الذرة وبلغت قيمتها 183 مليون دولار مقابل 193 مليون دولار خلال فترة المقارنة بنسبة تراجع بلغت 5%، وأخيرا واردات فول الصويا وبلغت قيمة وارداتها نحو 128 مليون دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 150 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022 بنسبة تراجع بلغت 14.6%.

وضمت قائمة الواردات المتراجعة أيضا الواردات من الغاز الطبيعى وسجلت نحو 104 ملايين دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 207 ملايين دولار فى نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 49%، ثم واردات خام الحديد ومركزاتها وبلغت قيمتها 108 ملايين دولار فى نوفمبر الماضى، مقابل 114 مليون دولار فى نفس الشهر عام 2022، بنسبة تراجع بلغت 5.3%.