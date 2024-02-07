شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات فى السوق والطماطم بـ4.5 جنيه والبطاطس 8 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة الخضروات والفاكهة فى الغرفة التجارية، استقرار أسعار الخضار حيث سجل سعر الطماطم 4.5 و7.5 جنيه فى المزرعة والبطاطس 8 إلى 14 جنيها والبصل 10 إلى 24 جنيها والكوسة 9 إلى 13 جنيها.

وبلغ سعر الجزر 3.5 إلى 4.5 جنيه والفاصوليا 21 و25 جنيها والباذنجان البلدى 7 إلى 10 جنيهات والباذنجان الرومى 3.5 و5.5 جنيه والباذنجان الأبيض 9 إلى 12 جنيها والفلفل الرومى 10 إلى 13 جنيها.

وبلغ سعر الملوخية 10 إلى 15 جنيها والخيار الصوب 13 إلى 17 جنيها والخيار البلدى 13 إلى 17 جنيها والبسلة 20 إلى 22 جنيها والسبانخ 7 إلى 10 جنيهات والقلقاس 15 إلى 17 جنيها والثوم 34 و60 جنيها.