شكرا لقرائتكم خبر عن «عذيب للاتصالات» توافق على زيادة رأس المال إلى 339.9 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GO قو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غيـر العادية السادسة عشر المتضمنة زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) والذي عقد في تمام الساعة السابعة مساءً أمس، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بُعد).

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، تضمنت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 250,000,000 مليون ريال ليصبح رأس المال بعد الزيادة 339,999,000 مليون ريال. أسباب زيادة رأس المال وأضافت أن أسباب زيادة رأس المال: تطوير وتحديث أنظمة وشبكات أعمالها وسداد بعض التزاماتها.

وأشارت إلى أن المبلغ الإجمالي للزيادة: 250,000,000 ريال، فيما تبلغ رأس مال الشركة قبل الزيادة: 89,999,000 ريال، بينما تبلغ رأس مال الشركة بعد الزيادة: 339,999,000 ريال.

وبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة: 8,999,900 سهم، فيما بلغ عدد الأسهم بعد الزيادة: 33,999,900 سهم، في حين بلغت نسبة الزيادة في رأس المال: 277.78 % من رأس مال الشركة، وكانت طريقة زيادة رأس المال بإصدار (2.7778) سهما مقابل كل (1) سهم.

وستكون الأحقية لجميع مساهمي الشـركة المقيدين بسـجلات الشـركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها الزيادة.

وتضمنت نتائج الجمعية: تعديل المادة السابعة (7) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس المال، وتعديل المادة الثامنة (8) من نظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.