أسعار الذهب تستقر في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارًا للأونصة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الذهب

الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء، في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع، لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.

ووفقًا لـ”رويترز” استقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولارًا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:31 بتوقيت جرينتش؛ وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5% في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ أي تغير أيضًا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب، واستقرت عند 2051.20 دولارًا للأوقية.