شكرا لقرائتكم خبر عن سعر طن الحديد يتراجع 10آلاف جنيه ويصل المستهلك بين 50 إلى 51.5 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الحديد والصلب في مصر تراجع ملحوظ خلال تعاملات اليوم ليبلغ متوسط الطن بين 48 ألف إلى 49920 جنيها ويصل السعر النهائى للمستهلك بين 50 إلى 51.5 جنيه، وفق ما صرح به أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء فى الغرفة التجارية.

وأضاف الزيني أن سعر الطن للمستهلكين تراجع بحوالي 10 آلاف جنيه بعد ارتفاع كبير في الأسعار لتتجاوز 65 ألف جنيه وذلك في ظل بعض الإشاعات والاحتكار من بعض كبار التجار ومع تدخل الدولة بأدواتها تراجعت الأسعار حوالى 10 آلاف جنيه.

وأعلنت شركة عز انخفاض الحديد بنحو 5360 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل سعر طن حديد التسليح الأطوال واللفائف شامل ضريبة القيمة المضافة للموزع تسليم أرض المصنع إلى 49921 جنيها خلال تعاملات اليوم مقابل 55281 جنيها.