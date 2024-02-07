البورصة تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.6 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 3.34% ليصل إلى مستوى 28181 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.72% ليصل إلى مستوى 34571 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.29% ليصل إلى مستوى 11992 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.91% ليصل إلى مستوى 6888 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 9651 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 6563 نقطة.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: بنك التعمير والإسكان، وأم بي للهندسة، وتعليم لخدمات الإدارة، وشارم دريمز للاستثمار السياحي، وشمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب)، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمصرية للمنتجعات السياحية، والكابلات الكهربائية المصرية، والغربية الإسلامية للتنمية العمرانية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والدولية للأسمدة والكيماويات.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية المصدرة لعدد 4.4 مليون سهم بقيمة 14.5 مليون جنيه.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية والسندات، والمصرية للمنتجعات السياحية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 893.5 ألف سهم، 3.4 مليون سهم، 300 ألف سهم، 15 ألف سهم، 533.5 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، ورواد السياحة-الرواد عدد 50 ألف سهم، 114.8 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 800 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، ومصر لصناعة الكيماويات، والعربية للأدوية والصناعات الكيماوية، والقاهرة للإسكان والتعمير، وبي انفستمنس القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 500 سهم، 20 ألف سهم، 405 أسهم، مليون سهم، 35.8 ألف سهم، 3 ملايين سهم، 1.1 مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات المنصورة للدواجن، والإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، وجدوى للتنمية الصناعية، وبالم هيلز للتعمير عدد 3 ملايين سهم، 3.4 مليون سهم، 100 ألف سهم، 100 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة بي إنفتسمنتس القابضة، شراء المساهم رولاكو أي جي بي للاستثمار لمالكها علي حسن علي دايخ عدد 357.2 ألف سهم بسعر 25.749 جنيه بقيمة إجمالية 9.2 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 8.7677% إلى 9%، ونفذت الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، شراء المساهم أشرف كمال جبره عدد 475 ألف سهم بسعر 2.375 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة المساهم من 13.229% إلى 16.683%، ونفذت الصفقة من خلال شركة عربية اون لاين لتداول الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، نتائج الأعمال عن الفترة الماضية، وحقق بنك كريدي أجريكول-مصر، إيرادات فوائد بلغت 11.95 مليار جنيه خلال عام 2023 مقارنة بمبلغ 6.3 مليار جنيه خلال عام 2022، بنسبة نمو 88.8%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.2 مليار جنيه مقارنة مع 2.4 مليار جنيه بنسبة نمو 113.68%.

وحققت شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، إيرادات بلغت 156.9 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في 31 ديسمبر عام 2023 مقابل 59.4 مليون جنيه خلال الفترة المنتهية في عام 2022، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 58.1 مليون جنيه مقارنة مع 16.6 مليون جنيه.