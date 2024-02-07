شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للكهرباء تعقد اجتماعا لوضع خطة لخفض نسبة الفقد بالشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء اجتماع موسع بحضور قيادات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، وذلك لوضع خطة عاجلة لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء الناتج عن عدم انتظام أصحاب نظام الممارسة فى سداد قيمتها علاوة بالإضافة إلى أسباب أخرى أدت لزيادة نسبة الفقد.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الاجتماع الذى عقد بحضور قيادات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية و تضمن عرض تفصيلي من شركة شعاع عن قدرتها على تنفيذ خطة حوكمة نظام القراءة والمحاسبة بشركات توزيع الكهرباء من خلال الاعتماد على احدث المعايير التكنولوجية التى ستساهم في خفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية وتقليل حجم الخسائر المادية التي تتكبدها الدولة.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن الاجتماع ناقش طرق الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى متابعة مستخدمي نظام الممارسة والتأكد من الانتظام فى السداد بشكل شهرى بالإضافة إلى التأكد من أن المبلغ الذى يتم سداده يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمخالف، علاوة على عمل قاعدة بيانات اليكترونية لنظام الممارسة ومستخدمي العدادات الكودية ومسبوقة الدفع لتتمكن شركات توزيع الكهرباء من متابعتهم بشكل دورى .

كما ناقش الاجتماع إمكانية التوسع في الاعتماد على النظام الاليكتروني فى تركيب العدادات للمشتركين الجدد و تعميم تجربة شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء فى هذا الصدد بعد التأكد من نجاح التجربة.