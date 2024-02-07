الاقتصاد

«دار المعدات»: ترسية مشروع مع وزارة الصحة بـ 51 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تلقت شركة دار المعدات الطبية والعلمية اليوم، خطاب الموافقة على ترسية منافسة مشروع الصيانة الطبية لمستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض مع وزارة الصحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن قيمة المشروع تقدر بنحو 51.074 مليون ريال، فيما تبلغ مدة تنفيذ المشروع 5 سنوات.
وأضافت أن من المتوقع أن ينعكس الأثر المالي للمشروع خلال الربع الثالث من عام 2024م.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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