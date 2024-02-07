توقعات باستئناف صعود أسعار الذهب بعد تقلب الأسواق مؤخراً

شهد معدن الذهب حالة من تباين الأسعار خلال الفترة القليلة الماضية،منهيًا بشكل مؤقت الزخم الصعودي الذي رافق السوق في نهاية العام الماضي، لكن ذلك لا يعني انتهاء فورة المعدن النفيس.

ويعتقد بعض المحللين أن السوق سيرتفع على المدى الطويل ولكن هناك حاجة للصبر، وفق ما ذكر موقع إف إكس إمباير الأمريكي.

هدوء تداولات الذهب

وفق التحليل الفني لأسواق الذهب، فقد كانت جلسة تداول الذهب هادئة في الأسواق إلى حدٍ ما.

ونوه المحللون إلى أن المعدن يتحرك حول المستوى السعري 2025 دولار.

وفق هكذا حال، فيمكن الاتفاق على فرصة الشراء في وقت انخفاض السوق في ظل أن المستوى 2000 دولار يمثل مستوى دعم كبير يمتد إلى المستوى 1980 دولار.

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وحول مستوى الدعم الأعلى فهناك مستوى 2060 دولار والذي يقدم مقاومة كبيرة ويؤدي اختراق ذلك المستوى إلى فتح المجال لمستوى آخر هو 2,075 دولار وهو السقف في الوقت الحالي.

الوضع الجيوسياسي ومتغيرات أخرى

يراقب المحللون الوضع الجيوسياسي وبالطبع الذهب هو وسيلة لحفظ النقود والثروات.

علاوة على ذلك، ستنخفض أسعار الفائدة في أمريكا في نهاية الأمر مهما تأخر انخفاضها عما توقعه الناس أو كانوا يأملون فيه وهذا في حد ذاته من شأنه أن يدفع الذهب إلى الارتفاع على المدى الطويل.

ارتفاع سعر الذهب

ارتفع الذهب اليوم الأربعاء بعد تراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة وذلك مع ترقب المتداولين تصريحات عدد من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لقياس الوتيرة المحتملة لتخفيضات أسعار الفائدة هذا العام.

زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 2036.38 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أدنى مستوياته منذ 25 يناير في الجلسة السابقة.

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وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.5% إلى 2052.80 دولار للأوقية وتراجع الدولار 0.2% كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وبعد بيانات قوية للوظائف في الأسبوع الماضي، قلص المتداولون رهاناتهم بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية في مارس.

معادن أخرى

وبالنسبة للمعادن الأخرى فزادت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 22.45 دولار للأوقية بينما زاد البلاديوم 0.5% إلى 953.04 دولار والبلاتين 0.4% إلى 900.12 دولار.

الأسهم الأمريكية

يأتي متغير أسواق الذهب فيما ارتفعت الأسهم الأمركية يوم الأربعاء حيث قامت وول ستريت بتقييم أحدث دفعة من أرباح الشركات والجدول الزمني لتخفيضات أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.23% ليستقر عند 4,954.23 نقطة، فيما رتفع ناسداك المركب بنسبة 0.07% ليغلق عند 15609.00أما مؤشر داو جونز الصناعي فقفز السهم فيه إلى 141.24 نقطة أو 0.37% ليغلق عند 38521.36 نقطة.

قال آدم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة "50 بارك إنفستمنت" :إن"السوق يحاول أن يستخلص معلومات من بيان باول"، في إشارة إلى التصريحات الأخيرة من رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والتي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة في مارس.

وقد ساهمت الأرباح القوية لشركات التكنولوجيا العملاقة في دفع السوق إلى الأعلى في الأسابيع الأخيرة.

العملات المشفرة

ارتفعت عملة البيتكوين مع انخفاض سندات الخزانة والبنوك الإقليمية لمدة 10 سنوات.

نما سعر البيتكوين بعدما زاد أسهمه بنسبة 2% في التداولات.

النفط

استقرت أسعار النفط على ارتفاع مع توقع استقرار الإنتاج الأمريكي حيث ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء.

أضاف عقد مارس لغرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.73% ليستقر عند 73.31 دولار للبرميل.

أما برنت فجرت تسوية عقد أبريل عند 78.59 دولارًا للبرميل مرتفعًا 60 سنتًا أو 0.77%.

وسجل إنتاج الخام الأمريكي رقما قياسيا بلغ 13.3 مليون برميل يوميا في ديسمبر قبل أن يتراجع إلى 12.6 مليون برميل يوميا في يناير بسبب العواصف الشتوية,

ارتفاع الإنتاج

ومن المتوقع أن يعود الإنتاج الأمريكي لفترة وجيزة إلى 13.3 مليون برميل يوميًا في فبراير لكنه سينخفض بعد ذلك خلال منتصف العام.

ولن تتجاوز الولايات المتحدة إنتاجها القياسي البالغ 13.3 مليون برميل يوميا حتى فبراير 2025.