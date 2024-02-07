شكرا لقرائتكم خبر عن صعود المؤشر داو جونز.. وول ستريت تفتح على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

مؤشرات وول ستريت

الدمام - شريف احمد - فتحت وول ستريت على ارتفاع اليوم الأربعاء، مع صعود ستاندرد اند بورز لمستوى قياسي جديد بفضل صعود أسهم الشركات العملاقة وشركات الرقائق.في حين يقيم المستثمرون أرباح الشركات الكبرى ويترقبون إشارات من صناع السياسات على توقعات خفض أسعار الفائدة.ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 92.53 نقطة، أي نحو 0.24 بالمئة، إلى 38613.89 نقطة.وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 18.82 نقطة، أي 0.38بالمئة، إلى 4973.05 نقطة.وزاد ناسداك المجمع 81.36 نقطة، أي 0.52 بالمئة، إلى 15690.35 نقطة.