شكرا لقرائتكم خبر عن خلال يناير الماضي.. 9.30% نموًا لمؤشر سوق الأسهم السعودي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر السوق الرئيسي "تاسي" شهر يناير 2024 عند مستوى 11,796.63 نقطة، وفق التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن تداول السعودية، بقيمة إجمالية للأسهم المتداولة بلغت نحو 195.94 مليار ريال، نفذت عبر 11.87 مليون صفقة.

وسجل المؤشر أعلى نقطة إغلاق له خلال الشهر في 7 يناير الماضي، إذ كان عند مستوى 12,285.07 نقطة.

نمو سنوي

وحقق المؤشر نموًا سنويًا بلغت نسبته 9.30%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023، إذ كان عند مستوى 10,792,85 نقطة، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 10,673.99 مليار ريال في نهاية شهر يناير 2024.

في حين بلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يناير 8.19 مليار سهم.



مؤشر السوق الموازية

وأغلق مؤشر السوق الموازية "نمو" عند مستوى 24,986.68 نقطة في شهر يناير 2024، محققًا بذلك نموًا سنويًا تقدر نسبته بـ30.54%، مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2023.

أعلى نقطة إغلاق

ووصل المؤشر إلى أعلى نقطة إغلاق له في 25 يناير 2024، عند مستوى 25,248.70 نقطة.

فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة 644.12 مليون ريال، نُفذت عبر 61.36 ألف صفقة خلال شهر يناير 2024.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم المصدرة 47.67 مليار ريال، وبلغ إجمالي عدد الأسهم المتداولة لشهر يناير 40.97 مليون سهم.