شكرا لقرائتكم خبر عن واردات مصر من الوقود تتراجع بـ257 مليون دولار نوفمبر الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت معدلات استيراد الوقود مستواها المتراجع في الفترة الأخيرة، وذلك على نحو ملحوظ وفقا لأرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث سجلت القيمة الإجمالية لواردات الوقود نحو 795 مليون و97 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، بينما كانت نحو مليار و257 مليون دولار في شهر نوفمبر عام 2022، بتراجع بلغت قيمته 462 مليون و274 ألف دولار.

وتظهر بيانات الجهاز، أن التراجع الذي سجلته واردات الوقود جاء مدفوعا بتراجع عدة بنود رئيسية أهمها البترول الخام، حيث تراجعت قيمة وارداته لمستوى مليون و721 ألف دولار فقط في شهر نوفمبر الماضي، تراجعا من 439 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ نحو 437 مليون و619 ألف دولار، يليها واردات الغاز الطبيعي والتي بلغت نحو 104 مليون و730 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 207 مليون و340 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 102 مليون و610 ألف دولار.

وتضمنت قائمة التراجعات أيضا واردات الفحم بقيمة بلغت 18 مليون و480 ألف دولار في نوفمبر الماضي، مقابل 46 مليون و414 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بتراجع بلغ 27 مليون و934 ألف دولار، وفى المقابل ارتفعت واردات منتجات البترول لتصل إلى 669 مليون و960 ألف دولار في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 562 مليون و373 ألف دولار في نفس الشهر عام 2022، بزيادة بلغت 107 مليون و587 ألف دولار.