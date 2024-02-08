شكرا لقرائتكم خبر عن أصول هامة للاقتصاد المصرى.. البنية التحتية لقطاع البترول بالعلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد البنية التحتية لقطاع البترول بالعلمين الجديدة أصول هامة للغاية لمصر والاقتصاد المصرى،حيث أن كافة التوسعات البترولية التي يتم تنفيذها بهذه المنطقة توافر لها إرادة ورؤية استباقية لتنفيذها في اطار مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول الذى بدأ عام 2016 ، و ان هذه الرؤية الاستباقية وضعها قطاع البترول وينفذها لمواكبة وخدمة حركة التنمية الجارية بالعلمين الجديدة و على طول منطقة الساحل الشمالى الغربى لمصر من تنمية صناعية وعمرانية في اطار خطة الدولة لتنمية المنطقة والتي لابد أن يتوفر لها ظهير بترولى في اطار دور الطاقة كمحرك للتنمية وذلك وفقا لتصريحات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية خلال الجمعية العامة لشركة ويبكو المسئولة عن إدارة وتشغيل ميناء الحمراء البترولى وتنفيذ مشروعات البنية التحتية لتخزين وتداول الخام والمنتجات البترولية بمنطقة العلمين الجديدة.

وتمثل المشروعات التوسعية الجارية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولى ترجمة عملية لتلك الرؤي والاستراتيجيات لما تعمل عليه من زيادة غير مسبوقة في طاقات التخزين للميناء من الخام ودعم دوره الهام كمركز رئيسى بمنطقة البحر المتوسط، و تدشين منطقة استراتيجية لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بالعلمين الجديدة والتي من المخطط تشغيل أولى مراحلها في الصيف المقبل بتشغيل منطقة تخزين وتداول وشحن السولار ، و يرتبط هذا المشروع بالبنية التحتية ممثلة في خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير ميدور الى العلمين الجديدة ،

و حول الموقف التنفيذي لمشروعات التوسعات بالمنطقتين الشمالية والجنوبية للميناء و خطط التنفيذ ، حيث استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة "بترول الصحراء الغربية" ويبكو" أعمال توسـعات المنطقة الشمالية والتي تشمل إنشـاء مسـتودعات لتخزين

وتداول الزيت الخام للوصـول لسـعة إجمالية 8 مليون برميل لميناء الحمراء ،كما تشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء حيث يتم العمل حالياً للانتهاء من المرحلة الأولي وتشمل 4 مستودعات تخزين بواقع 630 الف برميل للمستودع للوصول إلي سعة تخزين للميناء 3ر5 مليون برميل.

وأوضح المهندس إبراهيم مسعود رئيس شركة "بترول الصحراء الغربية"،أن التوســعات الجنوبية ممثلة في مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة لإنشاء 3 مستودعات لتخزين وتداول السولار ومحطة توزيع الكهرباء وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك ثلاثة مستودعات للبنزين ومستودعين لوقود النفاثات بالإضـافة لما يلزم من مرافق وتسهيلات، وجار تكثيف الأعمال لسرعة الإنتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية 130 الف طن في إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة والتي تتزامن مع إستكمال خط نقل المنتجات البترولية من مصـفاة ميدور بالأسكندرية إلي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين بطول 145 كم، بما يخدم التنمية بمدينة العلمين الجديدة ، كذلك فإن منطقة تخزين وشـحن المنتجات البترولية البالغ طاقتها 400 ألف طن ســتسـاعد في تقليل حركة مركبات نقل المنتجات البترولية علي الطريق الساحلي، وكذلك خدمة المجتمعات العمرانية الجديدة بالعلمين ، كما تم استعراض خطة تداول الزيت الخام خلال العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٤ و استقبال وتداول كمية 95 مليون برميل من الزيت الخام بتسهيلات ميناء الحمراء بمعدل يومي260 ألف برميل ، كما تشـهـد شـركة ويبكو العام القادم إضـــافة نشــاط تداول المنتجات البترولية وتخزين الخام لحسـاب الغير مما سيكون له بالغ الأثر علي زيادة المردود الإقتصـادي .

وخلال الجمعية العامة لشركة بدر للبترول لاستعراض موازنة العام المالى 2024-2025 وجه المهندس طارق الملا بوضع خطط طموح لزيادة الإنتاج من حقل بدر-1 بالصحراء الغربية الذى تقوم الشركة بتشغيله و التي تعد شركة مصرية بالكامل خاصة و أن الزيادة في الإنتاج تتضاعف أهميتها لتقليل الاستيراد ودعم الاقتصاد الوطنى .

واستعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة خطة حفر الآبار الجديدة ومشروعات تطوير موقع حقل بدر-1فى مجالى التحول الرقمى والاستفادة من غازات الشعلة وخفض الانبعاثات .