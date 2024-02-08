شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم فى الأسواق اليوم الخميس 7 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شعبة القصابين في غرفة تجارة القاهرة لن أسعار اللحوم الحمراء في مصر اليوم الخميس تشهد استقرارا بعد تحرك طفيف والتي سجلت مستويات تتراوح ما بين 280 و 330 جنيها فى المنافذ الحكومية المختلفة التابعة لوزارة التموين وجهاز الخدمة الوطنية، فى حين يتراوح سعر كيلو اللحوم البلدى لدى الجزارين ما بين 350 و 400 جنيه وفق المحافظة ومناطق البيع أو قطعية اللحوم.

وذكر تقرير وحدة بحوث الغرفة التجارية، أن سعر اللحم البرازيلى البقرى مستويات تتراوح بين 230 و250 جنيها، واللحوم الهندى بسعر يتراوح بين 240 جنيها للمفروم، و 320 جنيها للكندوز، فى حين سجل سعر كيلو اللحم البرازيلى المكعبات الأحمر 270 جنيهات.

وأشار إلي أن سعر كيلو اللحوم الجملى 300 و 320 جنيها، والبرجر 270 جنيها، والكبدة الكندوز 290 جنيها فى المنافذ، والضانى البرقى 380 جنيها.