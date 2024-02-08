شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام ..تعرف على مبيعات السيارات فى مصر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت مبيعات السيارات في مصر خلال العام الماضى 2023 ، مبيعات لعدد 90 ألفًا و359 مركبة متنوعة مقابل 184 ألفًا و771 وحدة فى الفترة نفسها من عام 2022 بنسبة انخفاض قدرت بنحو 51% ، وذلك طبقا لتقرير " الاميك " مجلس معلومات سوق السيارات .

واوضح تقرير مجلس المعلومات وجود انخفاض ملحوظ لمبيعات سيارات الركوب " الملاكي" بنسبة 48% لتصل إلى 69 ألفًا و175 وحدة خلال تلك الفترة، مقارنة بنحو 133 ألفًا و857 مركبة فى نفسها من عام 2022 .