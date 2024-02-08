شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الذهب اليوم يسجل 29600 جنيه دون مصنعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سعر الجنيه الذهب في مصر ارتفاع ملحوظ في الساعات الـ 24 الماضية، وذلك مع تحرك سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولاً في مصر إلى 3700 جنيها للجرام، حيث يتكون الجنيه الذهب في مصر من 8 جرامات من الذهب عيار 21.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم بدون إضافة مصنعية 29600 جنيها وقت صياغة هذه السطور وسط تغيرات مستمرة في سعر الذهب بالسوق المصري، واستمرار الطلب المرتفع على الذهب.

ويعد الجنيه الذهب في مصر أحد أهم أدوات الاستثمار في السوق المصري، ويتكون من 8 جرامات من عيار 21 ويبلغ سعر مصنعية الجنيه الذهب في مصر 250 إلي 432 جنيها