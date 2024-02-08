سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 8 فبراير 2024 في مصر وسط تغيرات مستمرة في أسعار الذهب بالأسواق، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجًا في مصر3700 جنيه للجرام.

عيار 21 يسجل 3700 جنيه.

عيار 18 يسجل 3171 جنيها.

عيار 14 يسجل 2467 جنيها.

الجنيه الذهب 29600 جنيه.

الذهب حقق استفادة من تراجع معدلات الفائدة الأمريكية بسبب انخفاض تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه، ومع تراجع توقعات خفض الفائدة خسر الذهب العديد من فرص الارتفاع ليبقى التذبذب والتراجع هو السائد في مستويات الذهب منذ بداية العام.

ونجح الذهب في التماسك على الرغم من هذا فوق المستوى 2000 دولار للأونصة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي وحتى الآن، وهو ما يؤكد على احتفاظه بالقوة الكافية لعودة الارتفاع خاصة في ظل الدعم الذي يحصل عليه من الطلب على الملاذ الآمن بسبب التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط.