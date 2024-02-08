شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط.. العقود الآجلة لخام برنت ترتفع بنسبة 0.28% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت أسعار النفط اليوم، ارتفاعا فيما تتواصل المحادثات لمحاولة إنهاء الصراع في غزة والتوترات بالشرق الأوسط، والتي تلقي بظلالها على السوق منذ أكتوبر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتًا بما يعادل 0.28% إلى 79.43 دولارًا للبرميل. أسعار النفط اليوم كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 19 سنتًا أو 0.26% إلى 74.05 دولارًا للبرميل.

وأمس الأربعاء سجلت أسعار النفط ارتفاعا لليوم الثالث على التوالي.

وجاءت مدعومة بانخفاض أكبر من المتوقع في مخزون الوقود الأمريكي وبتصاعد التوتر في الشرق الأوسط. مخزونات البنزين الأمريكية وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا 62 سنتا أي 0.79 بالمئة إلى 79.21 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 1940 بتوقيت جرينتش.

كما وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 55 سنتا أي 0.75 بالمئة إلى 73.86 دولار عند التسوية.

وأشارت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أن مخزونات البنزين الأمريكية انخفضت 3.15 مليون برميل الأسبوع الماضي مقارنة بتقديرات المحللين التي أشارت إلى زيادة 140 ألفا.