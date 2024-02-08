شكرا لقرائتكم خبر عن «اليمامة للحديد» تتحول للربحية بـ 29.5 مليون ريال في الربع الرابع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حققت شركة اليمامة للصناعات الحديدية، صافي ربح يقدر بنحو 29.549 مليون ريال، في الربع الرابع من 2023، مقارنة بخسائر 41.9 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2022.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، يعود السبب الرئيس لتحقيق الشركة صافي الربح الذي بلغ 29.549 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بلغت(41.900) مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الكهرباء بنسبة 15.13% ، 11.89% على التوالي.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 564.22%، 757.37% على التوالي، وارتفاع أسعار بيع المنتجات في هذا القطاع بنسبة 29.08%.

وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع كمية المبيعات في قطاع الإنشاءات بنسبة 3.09% وانخفاض تكلفة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 26.92% ، 16.44% على التوالي.

وأفادت أن تحقيق صافي الربح جاء على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 2.707 مليون ريال وبنسبة 19.67% عن الربع المماثل من العام السابق نتيجة ارتفاع نسب الفوائد على التمويل عالمياً.

وبحسب الشركة يعود السبب الرئيس لتحقيق الشركة صافي ربح بلغ 29.549 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة بصافي خسارة بلغت (22.978) مليون ريال خلال الربع السابق إلى ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الكهرباء بنسبة 40.15%، 52.47% على التوالي.

وأضافت أن من ضمن الأسباب: ارتفاع كمية وقيمة المبيعات في قطاع الطاقة المتجددة بنسبة 134.74% ، 173.03% على التوالي.

وأشارت إلى أن الأسباب تضمنت: ارتفاع أسعار بيع المنتجات في قطاعات الإنشاءات والكهرباء والطاقة المتجددة بنسبة 5.72%، 8.79 %، 16.31% على التوالي، وانخفاض تكلفة المبيعات في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بنسبة 7.34% ، 3.77% على التوالي.

وذكرت بأن الأسباب شملت: انخفاض تكاليف التمويل بمبلغ 2.195 مليون ريال وبنسبة 11.76% عن الربع السابق نتيجة انخفاض متوسط رصيد القروض قصيرة الأجل خلال الربع الحالي.