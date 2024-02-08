شكرا لقرائتكم خبر عن بزيادة 45%.. 7 مليارات ريال أرباح البنك الأول في 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق البنك السعودي الأول صافي ربح يقدر بنحو 7.002 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023، مرتفعا بنسبة 45%، مقارنة بـ 4.826 مليار ريال في العام السابق.

وقال البنك في بيان على تداول: إن صافي الربح ارتفع نتيجة زيادة إجمالي دخل العمليات. وقد قابل ذلك جزئياً زيادة في إجمالي مصاريف العمليات ومخصص الزكاة وضريبة الدخل ومخصص خسائر الائتمان المتوقعة.

ويعود سبب ارتفاع إجمالي دخل العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الاتعاب والعمولات ودخل صرف العملات.

وارتفع إجمالي مصاريف العمليات بشكل رئيسي نتيجة لارتفاع الرواتب ومصاريف الموظفين، الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية.