شكرا لقرائتكم خبر عن «سينومي ريتيل»: إتمام صفقة بيع أسهم «الزي المبتكر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه (سينومي ريتيل) الانتهاء من صفقة شراء أسهم شركة الزي المبتكر التجارية (شركة تابعة لسينومي ريتيل) وذلك بعد اخذ الموافقات اللازمة واكتمال الشروط التجارية والتنظيمية المتفق عليها.

وكانت الشركة قد أعلنت توقيع اتفاقية شراء أسهم مع شركة عبدالله العثيم للأزياء وذلك لبيع حصص شركة تابعة تملك حق امتياز 18 علامة تجارية كجزء من استراتيجية التحوّل التي تتبنّاها.

ونوهت بتحويل ملكية أسهم شركة الزي المبتكر التجارية إلى شركة عبدالله العثيم للأزياء والتي ستؤدي إلى امتلاك حق امتياز 16 علامة تجارية تمثل 226 متجراً.

وأوضحت أن العلامات التجارية هي: أي دي أل، بيجو بريجيتي، بيزو، فلورمار، جيري ويبر، أككس، لاسنزا، ليبسي، ماري فرانس، مونسون، أوشيو، كويز، سبرينج فيلد، إنديز، وومن سيكريت، زدي.

وأشارت إلى استبعاد علامتين تجاريتين من الصفقة وذلك بعد عدم الحصول على موافقة مالكي العلامتين التجاريتين على انتقال ملكية حق الامتياز.

وبحسب الشركة قدرت قيمة الصفقة بعد تعديل عدد العلامات التجارية بمبلغ وقدره 115.220 مليون ريال بالإضافة إلى قيمة المخزون المقدرة بمبلغ 4,652,438 ريال والخاضعة للجرد النهائي للمخزون.