شكرا لقرائتكم خبر عن «المحافظة للتعليم» تعتزم طرح 20% من أسهمها في السوق الموازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة يقين المالية (يقين كابيتال) بصفتها المستشار المالي ومدير الاكتتاب للطرح المحتمل لشركة المحافظة للتعليم عن نية الشركة في طرح (1,600,000) سهم عادي تمثل نسبة (20%) من إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة في رأس المال وإدراج أسهم الشركة في السوق الموازية.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، حصلت الشركة على موافقة السوق الصادرة بتاريخ 05-05-1445هـ (الموافق 19-11-2023م) على إدراج أسهم الشركة في السوق الموازية، وموافقة هيئة السوق المالية بتاريخ 07-06-1445هـ (الموافق 20-12-2023م) على تسجيل وطرح أسهم الشركة للاكتتاب في السوق الموازية.

ونوهت بتحديد سعر الطرح النهائي لجميع المكتتبين بعد نهاية فترة بناء سجل الأوامر، مع الإشارة إلى أن فترة الطرح ستبدأ من يوم الأربعاء 18-08-1445هـ (الموافق 28-02-2024م) وتنتهي بنهاية يوم الخميس 26-08-1445هـ (الموافق 07-03-2024م).