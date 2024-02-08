شكرا لقرائتكم خبر عن ضخ 345 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى النظام المصرفي الصيني 345 مليار يوان، في عملية ضخ جديدة أعلن عنها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) اليوم على شريحتين.

وأشار إلى أن الشريحة الأولى شملت ضخ 90 مليار يوان عبر عمليات إعادة الشراء العكسية لأجل 7 أيام بعائد قدره 1.8%. النظام المصرفي الصيني أما الثانية تضمنت ضخ 255 مليار يوان لأجل 14 يومًا بعائد قدره 1.95%.

وأوضح بنك الشعب الصيني، أن هذه الخطوة تستهدف تعزيز مستوى السيولة في النظام المصرفي قبل عطلة مهرجان الربيع التي تحل يوم 10 فبراير الحالي. الريبو العكسي وتعد إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية.

ويأتي ذلك من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى مستقبلًا.