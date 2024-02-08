شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، لدعم خيارات التمويل للشركات المحلية الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أمس.
وتهدف الاتفاقية إلى بناء الوعي المالي وتسهيل خيارات التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
يأتي هذا التعاون كجزء من برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي الذي أطلقته معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة استراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، عبر تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستدعم الاتفاقية من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
وتعمل الاتفاقية على تمكين الشركات المحلية المتواجدة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وقال عبدالرحمن بن منصور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلّف، إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لمعادن: "تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي".
وأضاف: "يأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ,والذي يعد عنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030".
جاء ذلك على هامش منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، أمس.
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يأتي هذا التعاون كجزء من برنامج "ثروة" للمحتوى المحلي الذي أطلقته معادن لدعم تطوير نظام الأعمال في قطاع التعدين في المملكة العربية السعودية.
وتهدف الاتفاقية إلى إقامة علاقة استراتيجية بين بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومعادن، عبر تعزيز الوعي ونقل المعرفة بخدمات وحلول التمويل المتاحة في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وستدعم الاتفاقية من خلال سلسلة من الفعاليات وورش العمل والعروض، وتبادل المعرفة والبيانات وأفضل الممارسات لتعزيز نمو نظام الأعمال الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية على المدى الطويل.
الموارد والخبراتوتسهم الاتفاقية في الاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة في برنامج "ثروة" التابع لمعادن لبناء برامج مخصصة تلبي احتياجات المستثمرين و الموردين للشركة.
وتعمل الاتفاقية على تمكين الشركات المحلية المتواجدة في سلاسل التوريد لمعادن من الحصول على التمويل والاستثمار، مما يسهم في التنمية الشاملة لقطاع التعدين والمعادن في المملكة.
وقال عبدالرحمن بن منصور الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلّف، إن قطاع التعدين والثروة المعدنية يشكل أهمية اقتصادية كبرى لتنويع مصادر الدخل والاستفادة من الثروات المعدنية الهائلة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية بما يحقق مستهدفات رؤية 2030.
الشراكات المحليةتأتي هذه الاتفاقية استمراراً للشراكات المحلية التي تسعى إلى تيسير خيارات التمويل والدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتحديدا التي لها علاقة مباشرة لقطاع التعدين والثروة المعدنية.
قال بوب ويلت، الرئيس التنفيذي لمعادن: "تلتزم معادن بدعم الشركات المحلية في سلسلة قيمتنا، بهدف ضمان نمو مستدام لقطاع التعدين والمعادن كأحد أركان الاقتصاد السعودي".
وأضاف: "يأتي هذا التعاون مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة لدعم وتطوير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية، ,والذي يعد عنصر أساسي لتحقيق رؤية 2030".