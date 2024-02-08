ضخ 345 مليار يوان في النظام المصرفي الصيني

لهذا السبب.. «ميرسك» تتوقع تراجعا كبيرا في أرباحها خلال 2024

شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لدعم خيارات التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية