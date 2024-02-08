“أمانة القصيم” تطرح فرصة استثمارية بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى بمدينة بريدة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_القصيم

طرحت أمانة منطقة القصيم ممثلة بالإدارة العامة للاستثمارات فرصة استثمارية أمام القطاع الخاص، في مجال الأنشطة الصحية، التي تتعلق بإنشاء وتشغيل وصيانة مستشفى بمدينة بريدة لمدة 25 سنة.

وتقع الفرصة الاستثمارية المطروحة على مساحة 22.681م2، ومن المقرر أن يكون آخر موعد لشراء الكراسة وتاريخ فتح المظاريف يوم 23 أبريل 2024م.

ويأتي ذلك ضمن برامج أمانة منطقة القصيم الاستثمارية لتحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة، والتي تتيح من خلاله العديد من الفرص الاستثمارية، يمكن الاطلاع عليها عبر تطبيق فرص القصيم: http://furas.momra.gov.sa/ar/opportunities/01-24-008001-3001 .