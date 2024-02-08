وزارة الصناعة والثروة المعدنية تنظّم ورشة عمل للتعريف بمحفزات برنامج توطين للتدريب وبرنامج التدريب الموازي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ممثلة في وكالة تنمية القدرات البشرية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورشة عمل للتعريف بمحفزات برنامج توطين للتدريب، وبرنامج التدريب الموازي، لمعاهد الشراكات والأكاديميات، للعمل على تقديم الدعم للقطاع الخاص، وتقديم التسهيلات والمحفزات التي تسهم في رفع وصقل مهارات الكوادر الوطنية للعاملين في قطاعي الصناعة والتعدين، وذلك من خلال توقيع اتفاقيات مستقبلية بين معاهد الشراكات والجهات المعنية لسد الاحتياجات التدريبة التي تسهم في نمو القطاعين، بمشاركة ما يقارب 15 جهة منها معاهد الشراكات والأكاديميات التدريبة، وعدد من ممثلي جهات المنظومة.

ويُعد برنامج توطين أحد برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المخصصة لتوظيف الباحثين عن عمل ممن لم يسبق لهم الدخول لسوق العمل أو منقطع عن العمل، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى دعم منشآت القطاع الخاص بالكوادر الوطنية المؤهلة وتقديم حوافز للمنشآت والعاملين وتمكين الكوادر الوطنية للدخول لسوق العمل واكتساب الخبرات والنمو الوظيفي واكتساب المهارات من خلال التدريب.

يذكر أن برنامج التدريب الموازي، يُعد مبادرة تابعة لبرامج التحول الوطني لـ”رؤية السعودية 2030″، ويهدف إلى دعم التمكين الوظيفي للمرأة وزيادة مشاركتها في سوق العمل السعودي، من خلال دعم الباحثات عن عمل بالتوظيف والتدريب على رأس العمل والحصول على مجموعة من البرامج التدريبية المؤهلة للمهارات الأساسية والمهارات الفنية والإرشاد المهني ومهام يتم تقديمها من صاحب العمل للمستفيدات لرفع مستوى الأداء الوظيفي لدى الخريجات وضمان نجاحهن في سوق العمل، ويستهدف البرنامج توظيف وتدريب مالا يقل عن 100,000 من المواطنات الحاصلات على مؤهل البكالوريوس فأعلى، ويستمر البرنامج إلى نهاية عام 2025.