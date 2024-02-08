شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر البورصة الرئيسى يرتفع 1.81% ورأس المال السوقي يصل 2 تريليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب، فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة.