شكرا لقرائتكم خبر عن 217 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنك مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنك مصر بلغت 217 مليار جنيه منذ طرحها وحتى الآن، عبر خدمات الإنترنت البنكى وشبكة الفروع.

وقرر بنك مصر إعادة إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة "طلعت حرب"، وهي شهادة ادخار مدتها سنة تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد للشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، هذا ومن الممكن أن يصرف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالى للشراء.

ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة بالإضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات ائتمانية بضمانها، ويمكن استرداد الشهادة بعد مضى 6 شهور اعتباراً من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة، وذلك وفقًا لقواعد الاسترداد والشروط والأحكام المنظمة.

وتتمثل أعلى الشهادات لمدة 3 سنوات، من حيث العائد حالياً فى بنكى الأهلى ومصر، فى الشهادة الأولى ثابتة لمدة 3 سنوات بسعر 19٪؜ سنوى ويصرف العائد شهريا، والثانية، شهادة متناقصة لمدة 3 سنوات بسعر سنوى 22٪؜ لأول سنة و18٪؜ السنة الثانية و16٪؜ السنة الثالثة ويصرف العائد شهريا.