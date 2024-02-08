شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط مع بحث المتعاملين عن مؤشرات بشأن سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب اليوم الخميس مع ارتفاع الدولار وترقب المستثمرين المزيد من المؤشرات بشأن توقيت أول خفض لأسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الاتحادي هذا العام، في حين هبطت أسعار البلاديوم إلى لأدنى مستوى في خمس سنوات مع استمرار مخاوف الطلب.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية إلى 2026.39 دولار للأوقية بحلول الساعة 1230 بتوقيت جرينتش، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2041.10 دولار للأوقية.

وقال محللون: "في هذه المرحلة، لا يوجد شيء حقيقي في تحرك السعر يشير إلى أننا سنشهد تحركا عنيفا في أي من الاتجاهين. البيانات التي رأيناها مؤخرا تظهر أن صناع السياسات ما زالوا غير متأكدين مما إذا كان الوقت قد حان لخفض أسعار الفائدة".

ويريد مسؤولو المركزي الأمريكي إرجاء خفض الفائدة حتى تكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2%.

وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة بعد أن جاء التقرير الشهري للوظائف غير الزراعية الأسبوع الماضي أقوى من المتوقع.

في غضون ذلك، انخفض البلاديوم في المعاملات الفورية 1.9 % إلى 877.40 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق من الجلسة 874.24 دولارا، وهو أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 22.32 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.3 % إلى 876.94 دولار.

