قطاع المعالجات التجارية يبدأ التحقيق فى شكوى إغراق السوق بإطارات مستوردة

وتلقي قطاع المعالجات التجارية شكوي مؤيدة مستنديا من الصناعة المحلية ممثلة في شركة بروميتيون للإطارات ايجيبت لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الصنف المذكور أعلاه، وتدعي الشكوي تدهور الصناعة المحلية جراء الاستيراد المغرق.

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية يوم 6 فبراير 2024 قرار قطاع المعالجات التجارية بشأن بدء اجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف اطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط.

محمد يوسف

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