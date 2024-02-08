شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: 612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موجز الخليج 365 اليوم الخميس 8-2-2024 عدد من الأخبار الاقتصادية المحلية والعالمية والهامة، 612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر، قطاع المعالجات التجارية يبدأ التحقيق فى شكوى إغراق السوق بإطارات مستوردة.

612 مليار جنيه حصيلة بيع الشهادات 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر

ارتفعت حصيلة بيع الشهادات مرتفعة العائد 23.5% و27% ببنكى الأهلى ومصر إلى 612 مليار جنيه.

قطاع المعالجات التجارية يبدأ التحقيق فى شكوى إغراق السوق بإطارات مستوردة

نشرت الجريدة الرسمية يوم 6 فبراير 2024 قرار قطاع المعالجات التجارية بشأن بدء اجراءات تحقيق المراجعة المرحلية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف اطارات خارجية هوائية جديدة من المطاط.

رئيس المركز الإقليمى لبنك الاستثمار الأوروبى: مصر دولة العمليات الأولى للبنك خارج أوروبا

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، جلسة مباحثات مع جويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، الذي تم إطلاقه نهاية العام الماضي وبدأ عمله رسميًا في مصر، وذلك تأكيدًا على العلاقات الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي، حيث شهد الاجتماع مباحثات حول التعاون المستقبلي مع البنك على مستوى الدعم الفني والتمويلات التنموية للقطاعين الحكومي والخاص في مصر، وكذلك تعزيز الاستفادة من المركز الإقليمي للبنك في تشجيع التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي بين مصر ودول المنطقة.





أسعار النفط تسجل 79.52 دولار لبرنت و74.10 دولار للخام الأمريكى

سجلت أسعارالنفط اليوم الخميس 79.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.10 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها اليوم.

سعر جرام الذهب الآن عيار 21 يسجل فى الأسواق 3650 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس بالتعاملات الصباحية ليسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر مستويات 3650 جنيها للجرام وسط ارتفاع في الطلب على الذهب بمصر.

تراجع أسعار المستهلكين فى الصين خلال يناير بأعلى وتيرة منذ 2009

واصلت أسعار المستهلكين في الصين انخفاضها للشهر الرابع في يناير الماضي، مسجلاً أسرع وتيرة تراجع منذ سبتمبر 2009، مما يعكس التحديات التي يواجهها ثاني أكبر اقتصاد في العالم لتحقيق تعاف قوي.

اتحاد الصناعات يستقبل وفد المفوضية الأوروبية لمناقشة تعديل الحدود الكربونية

أعلن اتحاد الصناعات، أنه سيستضيف وفد المفوضية الأوروبية برئاسة توماس جيراسيموس – المدير العام للجنة الضرائب والجمارك بالمفوضية الأوروبية، لمناقشة التحديات التي تواجه القطاعات الصناعية المعنية في إطار متابعة اتحاد الصناعات المصرية للمستجدات المتعلقة بآلية تعديل الحدود الكربونية، والعمل علي إيجاد الحلول والمقترحات المناسبة لمواجهة تداعيات تطبيق الألية علي واردات الإتحاد الأوروبي علي قطاع الأسمدة والهيدروجين ومنها المنتجات المصرية في هذه القطاعات.

وزير السياحة يستعرض فرص الاستثمار السياحى فى مصر مع بنك JPMorgan Chase

التقى، أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السيدة سها علي المدير التنفيذي لمكتب تمثيل بنك جي بي مورجان تشيس JPMorgan Chase في مصر، وممثلي بنك JPMorgan في لندن، ومجموعة من المستثمرين الدوليين وبعض مسئولي صناديق الاستثمار من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة والإمارات العربية المتحدة، وذلك لاستعراض أبرز المستجدات التي تشهدها صناعة السياحة في مصر، وفرص الاستثمار السياحي فيها وخاصة الفندقي.





نائب وزيرة التخطيط: لجنة الدين العام رفضت طلبات اقتراض بـ90 مليار دولار منذ 2018

شارك أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بأعمال المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، تحت شعار "حلول من أجل رفع تحديات التنمية بالبلدان ذات الدخل المتوسط وسط عالم متغير" والذي انعقد على مدار يومي 5 و 6 فبراير الجاري بالرباط عاصمة دولة المغرب، بمشاركة ما يقرب من 32 دولة وحوالي 23 وكالة للتنمية تابعة للأمم المتحدة ومؤسسات دولية وإقليمية أخرى.

جهاز الإحصاء: عدد سكان مصر بالداخل يسجل 106 ملايين نسمة

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد سكــان مصر بالداخل بلغ 106 مليـون نسمة يــوم الخميس الموافق 8/2/2024.

الإسكان: مجموعات عمل للحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة

ترأست المهندسة إيمان نبيل كامل، وكيل أول الوزارة بقطاع التنمية وتطوير المدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اجتماعا موسعاً لمجموعات العمل بالمدن الجديدة، المعنية بالحصر المكانى لجميع الإعلانات على الطرق العامة بالمدن الجديدة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات جغرافية لتلك الإعلانات، في إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي والحوكمة لتسهيل جميع خدماتها، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفى ضوء المتابعة المستمرة من الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان.