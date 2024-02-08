شكرا لقرائتكم خبر عن صعود 12 قطاعا بالبورصة بجلسة الخميس على رأسها "الأدوية" بنسبة 2.8% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباين أداء مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع 12 قطاعًا على رأسها الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 2.8%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.5%، يليه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.4%، وصعد قطاع الموارد الأساسية بنسبة 2.3%، وزاد قطاعا البنوك والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.2%.

وقفز قطاعا الأغذية والمشروبات والتبغ، وخدمات النقل والشحن بنسبة 1.9%، 1.7%، ثم قطاعا الخدمات المالية غير المصرفية، ومواد البناء بنسبة 1.3%، ثم قطاع المنسوجات والسلع المعمرة بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 0.4%.

فيما تراجعت 4 قطاعات وهم: الخدمات التعليمية، والعقارات، والطاقة والخدمات المساندة، والمقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 1.1%، 1%، 0.6%، 0.3%، على الترتيب، بينما استقر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 8.22%، واستحوذت المؤسسات على 20.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 160.2 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 201.3 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة.