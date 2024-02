شكرا لقرائتكم خبر عن تجاوزت 128 مليار ريال.. الصادرات السعودية غير النفطية تعزز اقتصاد السوق الإفريقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في خضم التنامي الاقتصادي العالمي وتوسع دائرة التعاون الدولي، تبرز مكانة المملكة العربية السعودية كلاعب رئيسي في ساحة التجارة العالمية، وترتقي بمكانتها الاقتصادية إلى آفاقٍ أوسع.

وفي هذا السياق المتجدد، تُشكل السوق الإفريقية التي تتوجه الأنظار نحوها، محطة مهمة على خريطة الصادرات السعودية غير النفطية، تتجلى فيه الفرص الاقتصادية وتتنامى به الروابط التجارية الواعدة.

علاقات متأصلة ومتينة

العلاقات الاستراتيجية والتجارية والاقتصادية بين المملكة وإفريقيا متأصلة ومتينة، فالمملكة تُعد أكبر اقتصادٍ في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموًا في 2022.

أما القارة السمراء، فهي تتمتع بإمكانياتٍ ضخمة، استراتيجيًا واقتصاديًا وبشريًا، كونها ثاني قارات العالم من حيث المساحة والسكان، وحجم اقتصادٍ يقارب 3 تريليونات دولار، لذا تسعى حكومة المملكة ودول الاتحاد الإفريقي إلى تعزيز هذه العلاقات وتنميتها، بما يكفل للجميع التقدم والازدهار.

ولأجل ذلك اتخذت هيئة تنمية الصادرات السعودية "الصادرات السعودية" مسارًا جادًا نحو القارة الإفريقية، متجاوبة فيه مع احتياجات أسواقها المتنوعة وتطلعاتها المستقبلية، إذ تُلقي الهيئة اهتمامًا كبيرًا لجميع النواحي، سعيًا لترسيخ جسور التعاون الاقتصادي، وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية، وإيصال المنتجات والخدمات السعودية للسوق الإفريقي الواعد.



أبرز المنجزات المحققة

القطاعات غير النفطية تواصل النمو

ومن أبرز المنجزات المحققة، تسجيل الصادرات السعودية غير النفطية للقارة الإفريقية خلال الأعوام الخمسة الماضية (من 2019 - حتى نوفمبر 2023) أكثر من 128 مليار ريال.

تصدر قائمة القطاعات غير النفطية، قطاع الكيماويات والبوليمرات بصادرات تجاوزت 83 مليار ريال، يليه قطاع مواد البناء بصادرات تجاوزت 10 مليارات ريال، ثم قطاع التعبئة والتغليف بصادرات تجاوزت 9 مليارات ريال.

وكانت أعلى المنتجات تصديرًا، البولي بروبيلين والبولي إيثيلين والأسمدة.

كما تصدرت قائمة الدول الإفريقية المستوردة للمنتجات السعودية، مصر والجزائر وجنوب إفريقيا والمغرب والسودان وكينيا ونيجيريا، وتجاوز عدد الدول الإفريقية التي جرى التصدير لها 55 دولة.

بعثات تجرية إلى إفريقيا

يشار إلى أن "الصادرات السعودية" توظف جهودها وتسخر إمكاناتها كافة لإيصال المنتجات والخدمات الوطنية للأسواق الإفريقية، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية للقارة الإفريقية.

ومن ذلك تنظيمها عدد من البعثات التجارية إلى مجموعة من الدول الإفريقية، منها جنوب إفريقيا وكينيا ومصر والمغرب وليبيا، بمشاركة مجموعة من الشركات السعودية من مختلف القطاعات، بهدف تنسيق اجتماعات مطابقة الأعمال بينهم وبين المشترين المحتملين في تلك الأسواق لعقد الصفقات التجارية.

إلى جانب المشاركة في العديد من المعارض الدولية المتخصصة في القارة الإفريقية في مصر والمغرب وكينيا والسنغال ونيجيريا، لمساعدة المصدرين السعوديين على عرض منتجاتهم وخدماتهم أمام المهتمين والزوار، وعقد الصفقات التجارية التي توسع من نطاق صادراتهم.



معارض في 2024

الإيرادات غير النفطية غطت 40% من الإنفاق الحكومي بنهاية 2021، بعد ما كانت تغطي 10% فقط

ومن المعارض التي تعتزم "الصادرات السعودية" المشاركة بها هذا العام، معرض الأغذية الأفريقي 2024 ومعرض باك بروسس الشرق الأوسط وأفريقيا2024 في مصر، ومعرض البناء الإفريقي 2024 في كينيا، ومعرض جايتكس إفريقيا 2024 في المغرب.

علمًا أن التسجيل بهذه المعارض متاح للشركات الراغبة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة.

رفع جاهزية المصدرين

كما تسعى "الصادرات السعودية" لرفع جاهزية المصدرين وتزويدهم بالمعلومات والدراسات اللازمة، وبحث فرص التصدير عبر تقديم دراسات وتقارير متخصصة عن الدول والسلع، ما يساعدهم على فتح أسواق جديدة، وإيجاد فرص تصديرية مناسبة بالقارة الإفريقية.

إلى جانب اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المصدرين عبر تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية متنوعة، مثل ورشة عمل "تمكين الصادرات في باكستان وجنوب إفريقيا وإثيوبيا وكينيا ونيجيريا".

وورشة عمل "تمكين الصادرات في دول شمال إفريقيا مصر والمغرب والجزائر وتونس" اللتين تم عقدهما افتراضيًا هذا العام.

حل جميع التحديات

الأنشطة غير النفطية في حققت نموا بمعدل 4.5% خلال العام الماضي

وتحرص "الصادرات السعودية" كل الحرص على تمكين المصدرين وحل جميع التحديات التي تواجههم في رحلتهم إلى السوق الإفريقي، إذ عملت بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، على معالجة أكثر من 270 تحدٍ واجه المصدرين لإفريقيا، وأبرزها القيود الجمركية وغير الجمركية، والتحديات المالية واللوجستية.

وتعد جهود "الصادرات السعودية" استكمالًا لجهود المملكة في تعزيز العلاقات السعودية الإفريقية، إذ عُقدت القمة السعودية الإفريقية بتاريخ 26/ 4/ 1445هـ الموافق 10/ 11/ 2023م، بناء على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في مدينة الرياض.

جاء ذلك بهدف تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، وتعزيزًا لأواصر التعاون المشترك، والارتقاء بعلاقات الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وتثمينًا للروابط التاريخية بينهما.

ونتج عن هذه القمة إطلاق خريطة طريق للتعاون بين المملكة والدول الإفريقية، أطرت للشراكة الاستراتيجية التي ترتكز على علاقات تاريخية عميقة بينهم.

كما احتفت بالتبادل التجاري بين المملكة وإفريقيا، الذي نما بشكل ملحوظ خلال السنوات الخمس الماضية، لا سيّما في التجارة غير النفطية.

رؤية مستقبلية للتعاون

ولم تقتصر القمة على الإشادة بالماضي، بل قدمت أيضًا رؤية مستقبلية للتعاون بين الطرفين، إذ أعلن سمو ولي العهد -حفظه الله- عن حزمة من الاستثمارات، بما في ذلك تخصيص 25 مليار دولار للاستثمار في مختلف القطاعات في القارة الأفريقية، وتمويل وتأمين صادرات بقيمة 10 مليارات دولار.

بالإضافة إلى تقديم 5 مليارات دولار كتمويل تنموي على مدى السنوات الست القادمة.

وشهدت القمة توقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم بقيمة تجاوزت 500 مليون دولار.