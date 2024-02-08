شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 0.08% في أول أسبوع بشهر فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 28411.41 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى-أول أسبوع في شهر فبراير- وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 3.86% ليغلق عند مستوى 6886.12 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" نموًا بنسبة 3.39% ليغلق عند مستوى 9679.78 نقطة، وسجل مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" نموًا بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 34772.12 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 2.58% ليغلق عند مستوى 6521.48 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 11.1 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وتراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.330 تريليون جنيه إلى 1.306 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 443.6 مليار جنيه إلى 457.2 مليار جنيه بنسبة نمو 3.1%.

كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.773 تريليون جنيه إلى 1.763 تريليون جنيه بنسبة انخفاض 0.6%، وصعد رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.9 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه بنسبة نمو 0.9%.

وبالنسبة للتداول، ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 302.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.005 مليار ورقة منفذة على 902 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 283.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 7.669 مليار ورقة منفذة على 1.026 مليون عملية خلال الأسبوع الماضي، واستحوذت الأسهم على 10.22% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 89.78%، وفقًا للتقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 18.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 1.5 مليار ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 381.8 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 9.8 مليار جنيه، بحجم تداول 3.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 374 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 28.1 مليار جنيه بحجم تداول 4.6 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 755.9 ألف عملية.