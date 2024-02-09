أخبار البورصة اليوم الخميس 8-2-2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 8-2-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 12 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 12 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والقاهرة للدواجن، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، والتعمير والاستشارات الهندسية، والمهندس للتأمين، والمصريين للإسكان والتنمية والتعمير، والحديد والصلب للمناجم والمحاجر، وايه كابيتال القابضة.

البورصة تربح 32 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 4.9 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 32 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.1 مليار ورقة مالية بقيمة 4.9 مليار جنيه، عبر تنفيذ 153.1 ألف عملية لعدد 204 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 90.5% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 1.28%، والعرب على 8.22%، واستحوذت المؤسسات على 20.8% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 79.19%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 160.2 مليون جنيه، 69 مليون جنيه، 3.2 مليون جنيه، 30 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 201.3 مليون جنيه، 61.1 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 28411 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 34772 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.81% ليغلق عند مستوى 12095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.74% ليغلق عند مستوى 6886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 9679 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.08% ليغلق عند مستوى 6521 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة.

وصعدت أسهم 111 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 44 شركة، ولم تتغير مستويات 49 شركة.