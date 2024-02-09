شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض مقابل الدولار واليورو والان نبدء بالتفاصيل

الأسهم البريطانية تغلق على انخفاض

الدمام - شريف احمد - سجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".وانخفضَ الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% ليتداول عند 1.2619 دولارًا، فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.06%، إلى 1.1710 يورو.

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس " فوتسي 100" تعاملاته اليوم على انخفاض. وسجل المؤشر - الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية - تراجعًا بنسبة 0.44 %، ما يعادل 33.27 نقطة، ليصل عند مستوى 7595.48 نقطة.