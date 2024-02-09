شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع سعر نفط عُمان ليسجل 79.31 دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بلغ سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر أبريل القادم 79.31دولار.

وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعا بلغ 83 سنتا مقارنة بسعر يوم الأربعاء والبالغ 78.48 دولار.

تجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني تسليم شهر فبراير الجاري بلغ 77.21 دولار للبرميل، منخفضا5.96 دولار مقارنة بسعر تسليم شهر يناير الماضي وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وسجلت أسعار النفط اليوم الخميس 79.52 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 74.10 دولار للبرميل، حيث واصلت الأسعار ارتفاعها اليوم.