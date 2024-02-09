شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم الجمعة 9 فبراير 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر أسعار الدواجن في مصر وكذلك البيض بتعاملات الجمعة عقب تراجع الفراخ في المزرعة للمرة الثانية هذا الأسبوع بعد تسجيل مستويات مرتفعة نتيجة ذروة درجة الحرارة التي تسببت في زيادة الهالك والفاقد وحدوث زيادات سعرية ملحوظة.

وبحسب شعبة الدواجن فإن كيلو الدواجن تسليم أرض المزرعة سجل مستويات 93 جنيها ثم انخفض إلي 89 جنيها وخلال التداولات أمس هبط السعر الي 85 جنيها تسليم أرض المزرعة وهو ما سينعكس على الأسعار النهاية للمستهلكين في الأسواق.

وأشار سامح السيد رئيس شعبة الدواجن إلي أن سعر كيلو الدواجن في الأسواق للمستهلكين يتراوح بين 95 إلي 97 جنيها الآن بعد أن سجل مستويات وصلت إلي 106 جنيها في بعض المناطق

أسعار البيض فى الأسواق اليوم تسجل تحرك ملحوظ إلي 150 جنيها لكرتونة البيض الأبيض فى المزرعة وتصل المستهلكين 180 جنيها وبلغ سعر كرتونة البيض البلدى 148 جنيها وتصل المستهلكين 170 جنيها وكرتونة البيض الأحمر تسجل 151 جنيها وتصل المستهلكين بسعر 180 جنيها.