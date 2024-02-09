سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 9-2-2024 في البنوك المصرية

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع "جريدة المال" سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة الموافق 9-2-2024، بحسب شاشات التداول وعدد من المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والعربية.

وصل سعر الدولار الأمريكي في بنك التنمية الصناعية إلى 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، مقابل نظيره المصري، في بنك مصر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع

وتداول سعر الدولار الأمريكي، في بنك البركة عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

وبلغ الدولار الأمريكي، في بنك فيصل الإسلامي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وتداول سعر الدولار في بنك أبو ظبي التجاري عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

سجل سعر الدولار اليوم، مقابل الجنيه المصري، في بنك القاهرة 30.95 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك الاستثمار العربي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار في ميد بنك إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

شهد سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري استقرارا، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي في البنك المركزي عند مستوى 30.82 للشراء، و30.95 للبيع.

ولم يشهد سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري اليوم أي تغيير حيث سجل 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.