شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تستقر وقوة الدولار تقوض الطلب على المعدن والان نبدء بالتفاصيل

أسعار المعادن

الدمام - شريف احمد - استقرت أسعار الذهب في تعاملات متواضعة اليوم الجمعة، مع إغلاق الأسواق الصينية بمناسبة عطلة العام القمري الجديد، فيما قوضت قوة الدولار الطلب على الملاذ الآمن وسط المخاوف التي تفاقمها اضطرابات الشرق الأوسط.وسجل الذهب في المعاملات الفورية 2032.76 دولارً للأوقية، وتراجع المعدن الأصفر 0.3%لامنذ بداية الأسبوع، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2047.70 دولارًا للأوقية.وانخفضت أسعار البلاديوم في المعاملات الفورية أمس الخميس لما دون البلاتين للمرة الأولى منذ أبريل نيسان 2018، إلا أن البلاديوم استعاد مركزه لاحقا وصعد 0.6% إلى 892.26 دولارًا للأوقية.فيما زاد البلاتين إلى 890.09 دولارًا، وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 22.63 دولارًا.